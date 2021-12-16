В соцсети TikTok меняют алгоритм просмотра видеороликов, чтобы избежать дублирования материалов с одинаковым содержанием. Об этом сообщает Ахіоѕ.

Это приносило вред здоровью пользователям, которые могли наблюдать одновременно и в большом количестве видео, в частности, об экстремальных диетах и одиночестве.

Компания тестирует разные способы, чтобы избежать рекомендаций контента, который при редком просмотре не вреден, но при частом просмотре может повлиять на здоровье человека.

TikTok заявляет, что корректировки вносятся для того, чтобы убедиться, что рекомендации не будут нечаянно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии человека.

Согласно нововведениям, планируется алгоритм просмотра видео не только от разных авторов, но и с различным звуковым сопровождением и темами, которые, как отметили в компании, могут быть опасными при постоянном просмотре.

Ранее мы писали о том, что в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны.

Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.

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