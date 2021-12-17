Для кримської молоді створять освітній інтернет-портал [ Редактировать ]
Спростити доступ до адмінпослуг, медицини та освіти українцям, які залишилися в Криму.
Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим:
Це ресурс, завдяки якому молодь тимчасово окупованої території зможе більше дізнатися про освіту в Україні, в першу чергу, звісно. І шляхом єдиного вікна подати свої документи й вступити в українські навчальні заклади, отримати різного роду сервіси прям на цьому ресурсі, наприклад скласти іспит з української мови, подати документи онлайн.
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