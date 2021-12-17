Спростити доступ до адмінпослуг, медицини та освіти українцям, які залишилися в Криму. Це частина стратегії деокупації та реінтеграції окупованого півострова, над якою працюють у Представництві президента в Автономній Республіці. Сьогодні команда Представництва поділилася планами на наступний рік. Один із проєктів - створити єдиний освітній інтернет-портал для кримської молоді.

Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим: