В Украине за прошлые сутки, 18 декабря, зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 390, медработников - 49).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



62 686 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы - 42 862 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 129 человек;

летальных случаев - 176;

выздоровели - 6 866 человек.

За все время пандемии в Украине:



заболели – 3 608 151 человек;

выздоровели – 3 331 865 человек;

летальных исходов – 93 105;

проведено ПЦР-тестов – 16 492 954.

С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 337 322 прививок.

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Кроме того, на сегодняшний день в Европе самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине. Ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться.

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