В городе Тернополь мужчина выстрелил в жену на глазах у ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

В день страшного инцидента у супругов были гости. Между мужем и женой возник конфликт. На момент ссоры подозреваемый держал на руках двухлетнего ребенка. Известно, что мужчина вытащил револьвер под патрон Флобера, чтобы напугать свою благоверную.

Отмечается, что в этот момент ребенок дернулся и оружие выстрелило. Пуля попала в женщину. Она самостоятельно вызвала скорую и ее госпитализировали. В настоящее время решается вопрос об объявлении ему подозрения согласно ч.1 ст.124 УКУ.

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Кроме того, вблизи села Малая Стратиевка мужчина выстрелил в 14-летнего мальчика во время охоты. Подростка госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки и головы, инцидент произошел во время того, как мальчик прогуливался вблизи водоема за пределами села, где охотился мужчина.