Победившего на выборах депутата застрелили в ходе праздничной стрельбы [ Редактировать ]
В Пакистане произошел несчастный случай. Победившего на выборах депутата Мохаммеда Закри Хан Сандая случайно застрелили праздничной очередью из автомата. Стреляли в честь победы мужчины на выборах. Об этом сообщает местное издание Samaa.
Молодой человек, который только что успешно победил на выборах в сельский совет, был убит, когда политические сторонники в районе Суризай Пешавара открыли огонь из огнестрельного оружия для того, чтобы отпраздновать его победу. Одна из пуль попала в него.
Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, однако в происходящее они не вмешивались.
Ранее мы писали о том, как президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ходе вооруженного нападения на его резиденцию.
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