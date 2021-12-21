В Пакистане произошел несчастный случай. Победившего на выборах депутата Мохаммеда Закри Хан Сандая случайно застрелили праздничной очередью из автомата. Стреляли в честь победы мужчины на выборах. Об этом сообщает местное издание Samaa.

Молодой человек, который только что успешно победил на выборах в сельский совет, был убит, когда политические сторонники в районе Суризай Пешавара открыли огонь из огнестрельного оружия для того, чтобы отпраздновать его победу. Одна из пуль попала в него.

Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, однако в происходящее они не вмешивались.

Ранее мы писали о том, как президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ходе вооруженного нападения на его резиденцию.

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