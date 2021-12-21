Певица Ани Лорак не перестает удивлять поклонников смелыми экспериментами над внешним видом.

Сейчас артистка активно участвует в съемках новогодних концертов и для одного из таких выступлений Лорак решила неожиданно сделать афроприческу.

В Instagram певица поделилась серией снимков, на которых предстает в блестящем боди и высоких трусах, колготах в сеточку и ботфортах на высоком каблуке.

"Новогодний марафон длится. Вас ждет много сюрпризов этой сказочной ночью. Как вам мое превращение?" – поинтересовалась у фанов артистка.

"Вам идет абсолютно все", "В этом образе напоминаете Шер", "Песня очень хорошая, но образ не для нее", - пишут поклонники.

Добавим также, что около недели назад Лорак внезапно засветилась в Киеве - тогда артистка заинтриговала своих поклонников заявлением о подготовке к турборежиму, и предложила подписчикам в сети угадать, что именно она готовит.

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