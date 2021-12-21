В Киеве похитили иностранца по заказу бывшей жены (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве похитили иностранца и продержали в подвале почти сутки. Похищение гражданина другого государства "заказала" его бывшая жена. Об этом сообщает полиция Киева.
19 декабря в полицию обратилась женщина, что ее 34-летний сожитель не вернулся домой после работы. Также она рассказала, что двое неизвестных брызнули ему любимому в лицо из газового баллончика, насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Похищением иностранца занялись сотрудники уголовного розыска. Оперативники быстро выяснили, что мужчину насильно удерживают в одном из гаражных боксов Деснянского района. У потерпевшего руки и ноги были связаны веревкой.
Вместе с жертвой находились две женщины - его бывшая жена и ее мать. Как оказалось, мужчину похитили брат брошенной супруги и его знакомый, чтобы тот вернул долг в размере $2 тысяч.
Полицейские задержали всех четырех злоумышленников. Ими оказались иностранцы 1985, 1955, 1980 годов рождения, а также гражданин Украины 1992 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полиции.
За совершенное преступление (ч. 2 ст. 146 УКУ - "незаконное лишение свободы или похищение человека") вымогателям грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что несколько месяцев назад в Полтаве похитили дочь депутата облсовета. За ее жизнь требовали $470 тысяч в биткойнах.
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