Украина продлила запрет на российские товары [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В четверг, 23 декабря, Кабинет министров продлил запрет ввоза в Украину определенных товаров с территории страны-агрессора. Об этом стало известно в ходе заседания правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.
Запрет российских товаров продлен до 31 декабря 2022 года.
Среди товаров, которые запрещены к ввозу в Украину:
- мясо,
- рыба,
- шоколад,
- кофе,
- печенье,
- конфеты,
- лекарственные средства,
- одежда,
- удобрения,
- вагоны,
- тракторы,
- бумага,
- прочее.
Как отмечается в пояснительной записке, Россия запретила ряд товаров из Украины. Вместе с тем законом Украины определено, что в случае если дискриминационные и/или недружественные действия относительно Украины применяются государством, признанным Верховной радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, меры в ответ могут применяться по решению Кабинета министров.
Указанные действия со стороны России (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), которые среди прочего вызваны противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий в отношении Украины в сфере торговли.
Разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных. Об этом пишет западная пресса.
Половина войск уже размещена возле границы с Украиной. Россия якобы планирует переброску ста батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. По данным CBS, вероятность вторжения растет по мере наступления холодов.
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