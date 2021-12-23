В Германии новый штамм коронавируса "открыл" счет смертей [ Редактировать ]
На территории Германии от штамма коронавируса "Омикрон" зафиксировали первую смерть. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.
Специалисты института Роберта Коха рассказали, что умерший от коронавирусной инфекции мужчина попадал под возрастную категорию от 60 до 79 лет.
Отмечается, что в стране в настоящее время зафиксировали 810 новых случаев заражения штаммом COVID-19 "Омикрон".
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Кроме того, случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали уже в 106 странах мира. Всемирная организация здравоохранения заявила о риске коллапса систем здравоохранения. В ВОЗ подчеркивают, что данные о тяжести заболевания, вызываемого этим вариантом, как и раньше, "ограничены".
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