Херсонський театр імені Куліша наважився на незвичний експеримент - запросив до спектаклю простих містян. А ролі вирішили продавати на аукціоні. І тепер люди, які ніяк не причетні до акторського мистецтва, грають поруч із професіоналами. За лаштунки зазирнули й наші кореспонденти.

Квитки давно розкуплені, костюми готові, сцени відпрацьовані. Херсонський театр імені Куліша готується до прем'єри всесвітньо відомої комедії "12 стільців".

Поки йде репетиція вокального номера, інші учасники вистави - хвилюються. Для більшості - це дебют на сцені.

Гульнара Дмитрієва, актор-аматор:

Волнение присутствует всегда. В детстве ты боялся когда-то сцены, терялся. Сейчас идет такая, очень хорошая работа.

Мати чотирьох дітей Гульнара грає Елочку Людожерку. Жінка, зізнається, пів року розривалася між дітьми, роботою та театром. Але багатогодинні репетиції завжди були в пріоритеті. Перед собою поставила чітку ціль - вийти на сцену професійного театру.

А ви парніша знаменитий! - А ви парніша знаменитий!. Хо-хо! - Хо-хо!

Виваженій та спокійній Гульнарі допомагає вжитися в роль емоційної та наглуватої героїні - заслужена артистка України Тетяна Проворова. Наставники підтримують початківців і на репетиціях, і на сцені. Помилок, кажуть, глядач не має помітити.

Тетяна Проворова, асистентка режисера:

Якщо я відчуваю, що сцена починає просідати, припустимо, мій партнер не тримає темпоритм, я його підтримую, підхоплюю цей темпоритм і веду сцену далі.

Юрист, моряк, психологиня, студентка, бізнесмени, ресторатор - загалом дебютують 14 людей. Ролі змогли придбати на аукціоні. Лоти коштували від 12 до 30 тисяч. Мрію студентки Софії допоміг здійснити херсонський меценат. Роль їй подарували.

Дяденька, дай 10 копеек. - Може тобі дати ключ від квартири, де гроші лежать?

На аукціоні зібрали 250 тисяч. Кошти пішли на саму постановку. Пандемія, згадує директор, стала для театру справжнім випробуванням. Довелося креативити та вигадувати нові способи, як не втратити глядача.

Олександр Книга, директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша:

Херсон хоче прийти подивитися на тих людей, що грають у виставі, а з іншого боку, вони наші амбасадори. Вони розповідають про театр, на скільки це цікаво, тяжко. Тому що інколи сприймають, що прийшли сіли люди в зал, ми там співаємо, це так легко. Але за цим стоїть величезна праця.

Експеримент всім так припав до душі, що в театрі вже міркують над наступним аукціоном ролей.