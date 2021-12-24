В "Борисполе" пограничники поймали телефонного "черепашку-ниндзя" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Киевская таможня
В аэропорту "Борисполь" таможенники разоблачили необычного контрабандиста, который примотал к своему телу шесть iPhone-13 Pro Max стоимостью около 200 тыс. грн. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Изобретательный гражданин прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом Дубай-Киев. На первый взгляд он ничем не отличался от общего потока пассажиров.
Попав в терминал, ловкач поспешил в туалет, где начал перепаковывать свой незадекларированный груз. С помощью скотча мужчина закрепил на спине несколько упаковок с новенькими смартфонами.
Похожий на "черепашку-ниндзя", гражданин привлек к себе внимание сразу нескольких контролирующих служб. Обмануть бдительных стражей границы у хитреца не получилось: пограничники совместно с таможенниками провели осмотр багажа и ручной клади пассажира.
На его спине обнаружили шесть смартфонов iPhone 13 Pro Max. Согласно чекам, стоимость обнаруженных телефонов составляет около 200 тыс. грн, но их рыночная цена в Украине значительно дороже.
Относительно хитреца составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля). Данная статья предусматривает уплату штрафа в размере 100% от стоимости товаров и их конфискацию.
Напомним, что накануне в Херсонской области в международном пункте пропуска Кучурган-Первомайск сотрудники СБУ задержали контрабандиста, который пытался вывезти в Молдову 10,05 граммов редчайшего металла осмий 187. Его рыночная цена составляет до $200 тыс. за один грамм.
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