В аэропорту "Борисполь" таможенники разоблачили необычного контрабандиста, который примотал к своему телу шесть iPhone-13 Pro Max стоимостью около 200 тыс. грн. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Изобретательный гражданин прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом Дубай-Киев. На первый взгляд он ничем не отличался от общего потока пассажиров.

Попав в терминал, ловкач поспешил в туалет, где начал перепаковывать свой незадекларированный груз. С помощью скотча мужчина закрепил на спине несколько упаковок с новенькими смартфонами.

Похожий на "черепашку-ниндзя", гражданин привлек к себе внимание сразу нескольких контролирующих служб. Обмануть бдительных стражей границы у хитреца не получилось: пограничники совместно с таможенниками провели осмотр багажа и ручной клади пассажира.

На его спине обнаружили шесть смартфонов iPhone 13 Pro Max. Согласно чекам, стоимость обнаруженных телефонов составляет около 200 тыс. грн, но их рыночная цена в Украине значительно дороже.

Относительно хитреца составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля). Данная статья предусматривает уплату штрафа в размере 100% от стоимости товаров и их конфискацию.

Напомним, что накануне в Херсонской области в международном пункте пропуска Кучурган-Первомайск сотрудники СБУ задержали контрабандиста, который пытался вывезти в Молдову 10,05 граммов редчайшего металла осмий 187. Его рыночная цена составляет до $200 тыс. за один грамм.