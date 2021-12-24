Сотрудники Службы Безопасности Украины обезвредили в Мариуполе международную криминальную группировку, которая занималась похищением людей и принуждением их заниматься наркоторговлей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности "товар" передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес.

Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечается, что правоохранители задокументировали факты вымогательства денег на сумму около 20 тысяч долларов США. Задержано двух организаторов банды при получении части денег от потерпевшего. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Кроме того, сотрудники уголовного розыска задержали преступную группировку, которая специализировалась на похищении и грабежах выходцев из арабских стран. Сначала злоумышленники выбирали жертву и разрабатывали четкий, поэтапный план похищения.

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