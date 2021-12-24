Похищали людей для наркоторговли: СБУ "накрыла" опасных преступников [ Редактировать ]
Сотрудники Службы Безопасности Украины обезвредили в Мариуполе международную криминальную группировку, которая занималась похищением людей и принуждением их заниматься наркоторговлей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно данным следствия, участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности "товар" передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес.
Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Отмечается, что правоохранители задокументировали факты вымогательства денег на сумму около 20 тысяч долларов США. Задержано двух организаторов банды при получении части денег от потерпевшего. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Читайте также, сотрудники Службы Безопасности Украины в Одесской области арестовали членов преступной группировки, которая занималась похищением людей в городе Южный, участники группировки занимались подготовкой к похищению человека.
Кроме того, сотрудники уголовного розыска задержали преступную группировку, которая специализировалась на похищении и грабежах выходцев из арабских стран. Сначала злоумышленники выбирали жертву и разрабатывали четкий, поэтапный план похищения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире,
по теме
Злоумышленники были задержаны во время прохождения таможенного контроля
Злоумышленника задержали "на горячем"
Фигурант оборудовал по месту жительства подпольную нарколабораторию
Причиной инцидента стал сильный ветер
Подозреваемый организовал схему вымогательства у предпринимателей взяток