Сотрудники Службы Безопасности Украины в Одесской области арестовали членов преступной группировки, которая занималась похищением людей в городе Южный. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным правоохранителей, в группу входили уроженцы одной из закавказских стран, у всех ранее были проблемы с законом. Их преступный план заключался в искусственном создании конфликтных ситуаций, после чего требовали у пострадавших большие суммы, а также выбивали из них "долг".

Отмечается, что участники группировки занимались подготовкой к похищению человека. Мужчины заставляли потерпевшего переоформить землю на них за якобы погашения несуществующего долга. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, чтобы привлечь к ответственности других участников банды.

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Кроме того, в Одессе банда кавказцев похитила юношу и требовала $1 млн за его возвращение. Злоумышленники не стали отпираться, и после этого спецназовцы взяли штурмом арендованную квартиру в центре Киева, где держали заложника.

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