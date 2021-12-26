В 2022 году объем мировой экономики впервые превысит отметку в100 триллионов долларов. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Таким образом, Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в ​​2030 году, что на два года длиннее, чем прогнозировалось ранее. При этом Индия в следующем году может опередить Францию, а затем Великобританию в 2023 году.

Отмечается, что Индия так намерена восстановить свое место шестой крупнейшей экономики мира. Германия может опередить Японию по уровню объема экономики в 2033 году.

Читайте также, для развития экономики в Украине из государственного бюджета направят в 2022 году направят 9,4% расходов (140 миллиардов гривен). Такое денежное вливание в развитие экономики является рекордным показателем за последние годы.

Кроме того, в Министерстве экономики в докладе о влиянии коронавируса на Украину заявили о том, что украинская экономика восстановится от последствий коронакризиса через два-три года. В прошлом году экономика потеряла 4%, но в этом году ожидается рост ВВП на 4,1%.

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