В городе Днепр сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину который по телефону угрожал взорвать Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным следствия, телефонный звонок от 49-летнего жителя Днепра на линию 102 поступил 25 декабря около 14:00 он якобы собирался воспользоваться дистанционным взрывным устройством.

Отмечается, что злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о бомбе. Правооранители вручили ему подозрение по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также, в городе Бердянск, который находится в Запорожской области, 15-летний школьник звонил в полицию и сообщал о минировании заведений среднего образования. Правоохранители обследовали помещения и территории и установили, что сообщение о минировании ложное.

Кроме того, в Киеве перекрыли движение по мосту Патона из-за сообщения о минировании. На мосту Патона работали правоохранители, как отметили в КГГА, информацию о возможном минировании сообщили по телефону, около 18:50 движение на мосту восстановили.

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