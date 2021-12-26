Убийц уже задержали, с ними работают следователи Источник: Национальная полиция Украины

В Киевской области нашли труп председателя правления ривненского санатория "Червона калина" Ярослава Сывого. Об этом сообщают "Рівнеські новини".

Мужчина 20 декабря уехал в Киев и с того времени перестал выходить на связь. Вместе с тем с его карты начали исчезать деньги.

Утром 26 декабря стало известно, что в лесу на Обуховской трассе в нескольких десятках километров от Киева нашли его тело. Информацию об убийстве подтвердил и брат погибшего Руслан Сывый.

"Факты" сообщают, что убийц уже задержали, с ними работают следователи. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства убийства.

Вероятно, 50-летний мужчина наступила в результате ограбления. Убийцы увидели, как Руслан садился в такси с деньгами. Его избили насмерть, еще 21 декабря.

Председатель правления санатория "Червона калина" Ярослав Сывый

Напомним, что накануне в Киеве зарезали мужчину, который решил вмешаться в ссору семейной пары.