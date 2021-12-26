Под Киевом убили главу правления ривненского санатория [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киевской области нашли труп председателя правления ривненского санатория "Червона калина" Ярослава Сывого. Об этом сообщают "Рівнеські новини".
Мужчина 20 декабря уехал в Киев и с того времени перестал выходить на связь. Вместе с тем с его карты начали исчезать деньги.
Утром 26 декабря стало известно, что в лесу на Обуховской трассе в нескольких десятках километров от Киева нашли его тело. Информацию об убийстве подтвердил и брат погибшего Руслан Сывый.
"Факты" сообщают, что убийц уже задержали, с ними работают следователи. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства убийства.
Вероятно, 50-летний мужчина наступила в результате ограбления. Убийцы увидели, как Руслан садился в такси с деньгами. Его избили насмерть, еще 21 декабря.
Председатель правления санатория "Червона калина" Ярослав Сывый
Напомним, что накануне в Киеве зарезали мужчину, который решил вмешаться в ссору семейной пары.
по теме
В поселке Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина бросил боевую гранату во двор частного дома. Несмотря на то, что злоумышленник тщательно маскировался и выбирал не попадающие в поле камер видеонаблюдения маршруты, следователи нашли его по горячим следам. Подрывником оказался 51-летний житель Черниговской области
Шведские силовики задержали украинцев 5 декабря, однако о спецоперации стало известно только сейчас. Двое подозреваемых - мужчины в возрасте 40 лет, еще одному - около 30. По версии следствия, эти люди планировали ликвидировать местного криминального авторитета, имя которого не называется
Свидетелем жуткой сцены стала 10-летняя девочка - дочь пары. Она рассказала, что во время ссоры папа несколько раз ударил маму ножом, после чего пытался перерезать себе горло. Испуганная девочка побежала к бабушке с дедушкой, которым рассказала, что происходит дома. Они, в свою очередь, вызвали полицейских
В мае 2021 года за "систематическое создание угроз государственной безопасности Украины" криминального авторитета включили в санкционный список СНБО и запретили въезд в Украину. Несмотря на это, мужчина въехал в Украину по поддельным документам.
Во Львове вооруженный 18-летний подросток требовал со школьников еженедельную "дань". О вымогателе, угрожающем детям возле школы на улице Степана Бандеры, патрульным сообщили очевидцы