Він зауважив, що всі цифри закладені у бюджет-2022, який два тижні тому підписав президент.

Уже з першого січня українські лікарі отримуватимуть підвищену зарплату. На цьому в студії програми "Подробиці" наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зауважив, що всі цифри закладені у бюджет-2022, який два тижні тому підписав президент.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров`я України: