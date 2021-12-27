З нового року українські лікарі отримуватимуть підвищену зарплату – Віктор Ляшко [ Редактировать ]
Уже з першого січня українські лікарі отримуватимуть підвищену зарплату. На цьому в студії програми "Подробиці" наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зауважив, що всі цифри закладені у бюджет-2022, який два тижні тому підписав президент.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров`я України:
Передбачено виконання указу президента, який він видав в червні 2021 року до Дня медичного працівника, які передбачують збільшення заробітної плати для лікарів - 20 тисяч гривень. Для середніх медичних працівників - 13 тисяч 500.
по теме
Рішення міська влада ухвалила через складну ситуацію з коронавірусом. На доплати з бюджету Києва витратять понад мільярд гривень.
За офіційними даними, цей різновид коронавірусної інфекції виявили вже у шістьох пацієнтів. Заявив у студії програми "Подробиці" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Українська медицина повністю готова до нової хвилі коронавірусу, яку спричинить новий штам "Омікрон". Про це в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. В Україні поки що виявили шість випадків зараження "Омікроном"
Дві області - Волинська та Запорізька, які єдині в Україні знаходяться зараз у "червоній" зоні карантину, наступного тижня перейдуть у "жовту" зону. Про це в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко
В Украине с ноября по декабрь 2021 года изменились цены на цитрусовые