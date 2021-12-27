Умер режиссер "Далласского клуба покупателей" и сериала "Большая маленькая ложь" [ Редактировать ]
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Канадский режиссер Жан-Марк Валле, снявший фильм "Далласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club, 2013) и первый сезон сериала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies, 2017-2019), умер на 59-м году жизни. Об этом в понедельник сообщает журнал Variety.
Причина смерти режиссера не уточняются.
Наибольшую известность Валле принес фильм "Далласский клуб покупателей" 2013 года, номинированный на "Оскар". Актеры Мэттью Макконахи и Джаред Лето, исполнившие главные роли в картине, были удостоены за него кинопремии "Оскар".
Жан-Марк Валле также работал в качестве режиссера над первым сезоном сериала "Большая маленькая ложь" (2017), а также мини-сериалом "Острые предметы" (2018).
Сериал "Большая маленькая ложь" в 2017 году победил в четырех номинациях премии "Эмми", в том числе в номинации "Лучший мини-сериал".
Напомним, что в минувшем месяце скончался украинский режиссер театра Виталий Малахов.
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