Українські лікарі отримуватимуть підвищену зарплату [ Редактировать ]
Уже з першого січня українські лікарі отримуватимуть підвищену зарплату. На цьому в студії програми "Подробиці" наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зауважив, що всі цифри закладені у бюджет-2022, який два тижні тому підписав президент.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров`я України:
Передбачено виконання указу президента, який він видав в червні 2021 року до Дня медичного працівника, які передбачують збільшення заробітної плати для лікарів - 20 тисяч гривень. Для середніх медичних працівників - 13 тисяч 500.
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На цьому в студії програми "Подробиці" наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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