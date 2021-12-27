Уряд розширив перелік професій, для яких імунізація проти Ковіду є обов'язковою

Уряд розширив перелік професій, для яких імунізація проти Ковіду є обов'язковою. Тож тих, хто ще не отримав хоча б однієї дози, усуватимуть від роботи. Без збереження зарплати.