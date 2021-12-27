С 1 января в Украине вырастут стипендии: кто и сколько будет получать [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Для студентов высших учебных заведений с 1 января 2022 года предусмотрено увеличение академических и именных стипендий более чем в 1,5 раза, а для получателей профессионального образования - более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает Министерство образования Украины.
"Обычная" академическая стипендия:
- для учащихся профессиональных (профессионально-технического) учреждений - 1 250 грн;
- для студентов, получающих образование в учреждениях профессионального высшего образования - 1 510 грн.
- повышенная стипендия для таких студентов - 1 930 грн;
- для студентов высших учебных учреждений - 2 000 грн;
- повышенная стипендия для студентов ВУЗов - 2 550 грн.
Стипендии от президента Украины:
- для студентов профессиональных заведений образования - 2 750 грн;
- для студентов учреждений профессионального высшего образования - 3 320 грн;
- для студентов ВУЗов и научных учреждений - 4 400 грн.
Стипендии от Кабинета министров (для особо старательных студентов):
- для студентов профтехнических учреждений она составит 2 500 грн;
- для студентов заведений профессионального высшего образования - 3 020 грн.
- для студентов ВУЗов - 4 000 грн.
Стипендии для победителей Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко:
- для студентов учреждений профессионального высшего образования - 2 870 грн.
- для студентов высших учебных заведений - 3 800 грн.
Напомним, что украинским школьникам с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победителям школьных олимпиад назначают стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц.
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