Для студентов высших учебных заведений с 1 января 2022 года предусмотрено увеличение академических и именных стипендий более чем в 1,5 раза, а для получателей профессионального образования - более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает Министерство образования Украины.

"Обычная" академическая стипендия:

для учащихся профессиональных (профессионально-технического) учреждений - 1 250 грн;

для студентов, получающих образование в учреждениях профессионального высшего образования - 1 510 грн.

повышенная стипендия для таких студентов - 1 930 грн;

для студентов высших учебных учреждений - 2 000 грн;

повышенная стипендия для студентов ВУЗов - 2 550 грн.

Стипендии от президента Украины:

для студентов профессиональных заведений образования - 2 750 грн;

для студентов учреждений профессионального высшего образования - 3 320 грн;

для студентов ВУЗов и научных учреждений - 4 400 грн.

Стипендии от Кабинета министров (для особо старательных студентов):

для студентов профтехнических учреждений она составит 2 500 грн;

для студентов заведений профессионального высшего образования - 3 020 грн.

для студентов ВУЗов - 4 000 грн.

Стипендии для победителей Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко:

для студентов учреждений профессионального высшего образования - 2 870 грн.

для студентов высших учебных заведений - 3 800 грн.

Напомним, что украинским школьникам с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победителям школьных олимпиад назначают стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц.