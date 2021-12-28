На территории Украины ежегодно более 12 тысяч детей поступают в медучреждения с ожогами. Об этом сообщил Министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По его словам, в зимние праздники в больницы больше всего попадают малыши, подростки, играющие с пиротехникой, и "обожатели селфи" у высоковольтных проводов.

Выполнение этих советов не требует дополнительных материальных затрат со стороны родителей, но точно спасет жизнь и здоровье вашего ребенка.

Отмечается, что причиной страшных случаев является халатность и безответственность родителей, в связи с чем им были даны следующие советы:

Не оставлять в доступном для маленьких детей месте кружки с горячими напитками или кипятком, следить за тем, чтобы провода электрических кипятильников и чайников не свешивались вниз;

Не разрешать детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями, поскольку даже обычные петарды могут нанести непоправимый ущерб;

Рассказать ребенку, особенно в подростковом возрасте, каким опасным может стать развлечение молодежного движения "зачеперов", ведь термические ожоги, которые дети получают во время селфи на поездах или в других местах с высоким напряжением, могут стоить жизни.

Читайте также, в ожоговом центре Киева скончался 2-летний мальчик. Он получил 80% ожогов тела, медики пытались спасти ребенку жизнь, однако им не удалось, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Кроме того, в Беляевском районе Одесской области 13-летний мальчик получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше железнодорожного вагон. Он влез на крышу железнодорожного вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач.

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