В российском городе Улан-Уде, который находится в Бурятии, более десяти детей получили химические ожоги после купания в бассейне в одном из местных спа-комплексов. Об этом сообщают российские СМИ.

Всего в медучреждение попали 17 маленьких пациентов. У детей диагностировали химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи. По одной из версий, такое могло произойти из-за повышенной концентрации в воде дезинфицирующих веществ.

Отмечается, что в настоящее время специалисты взяли пробы из бассейна для экспертизы. Правоохранители проводят проверку.

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Кроме того, в Днепре в аквапарке Happy Day в жилом массиве Победа утонул 9-летний ребенок. Один из работников заведения заметил, что ребенку стало плохо в бассейне для взрослых, мальчика вытащили и позвали медиков, на место вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия врачей не дали результата.

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