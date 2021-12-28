С начала отопительного сезона 2 октября Украина использовала 25,6% запасов газа (на 4,785 млрд куб. м). Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

По состоянию на 27 декабря в хранилищах находится 13, 915 млрд куб. м. газа.

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Так, в октябре запасы снизились на 687,2 млн куб. м газа (среднесуточный отбор – 22,2 млн куб. м), в ноябре – на 1,984 млрд куб. м (66,1 млн куб. м/сутки), 1-27 декабря – на 2,113 млрд куб. м (78,3 млн куб. м/сутки).



При этом в декабре отбор газа на 13,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что танкеры со сжиженным газом сменили курс с Азии на Европу из-за аномального роста цен.

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