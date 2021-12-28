НБУ установил курс евро на 29 декабря [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 29 декабря установлен на таком уровне: 30,8401 гривен за евро (+0,0205 грн). При этом курс евро на 28 декабря составляет 30,8196 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс евро растет после снижения накануне.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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