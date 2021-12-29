ЄС вимагає участі у переговорах США та Росії [ Редактировать ]
Своєї участи в цих переговорах вимагає Європейський Союз. За словами очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Брюссель не має бути нейтральним спостерігачем, коли йдеться про безпеку Європи. Наголосив: Блок не дозволить ділити сфери впливу в регіоні без урахування його інтересів. Зазначу, що за два дні після перемов США і РФ має відбутися засідання Росія-НАТО. А 13 січня запланована розмова представників Кремля та ОБСЄ.
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На цьому наголосив Володимир Зеленський, який нині перебуває у Брюсселі й братиме участь у саміті "Східного партнерства". Там президент уже переговорив із канцлером Німеччини та лідером Франції.
Цей тиждень можна назвати тижнем міжнародного телефонного права. Перший дзвінок на весь світ пролунав у вівторок у резиденції Путіна - на відеозв'язок вийшов Джо Байден.
Президент США Джо Байден хочет провести встречу с участием представителей России и членов НАТО
Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід.
Про це виданню "Дейлі Міррор" заявив офіцер британської військової розвідки. В анонімному інтерв'ю зазначив: протистояння в мережі відповідає ідеалу гібридної війни, яку ведуть у Кремлі.