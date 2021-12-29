Медики назвали четыре способа снизить давление без лекарств [ Редактировать ]
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Нормализовать кровяное давление без лекарств могут четыре физических упражнения. К такому выводу пришли ученые, исследование которых опубликовано в Европейском журнале профилактической кардиологии, сообщает британская газета Daily Express.
Самыми эффективными упражнениями против гипертонии оказались:
- ходьба;
- бег;
- езда на велосипеде;
- плавание.
Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут. К таким нагрузкам относятся ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание, [заниматься нужно] 5-7 дней в неделю, общая продолжительность [занятий] должна быть не меньше 150 минут.
Чтобы избежать развития гипертонии можно, медики советуют изменить пищевые привычки - сократить потребление соли, кофе и спиртного.
Ранее "Подробности" писали о том, какие овощи, фрукты, соки и продукты понижают кровяное давление.
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