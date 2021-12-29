Высокое давление чревато проблемами с сердцем и сосудами Источник: FOTODOM

Нормализовать кровяное давление без лекарств могут четыре физических упражнения. К такому выводу пришли ученые, исследование которых опубликовано в Европейском журнале профилактической кардиологии, сообщает британская газета Daily Express.

Самыми эффективными упражнениями против гипертонии оказались:

ходьба;

бег;

езда на велосипеде;

плавание.

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Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут. К таким нагрузкам относятся ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание, [заниматься нужно] 5-7 дней в неделю, общая продолжительность [занятий] должна быть не меньше 150 минут.

Чтобы избежать развития гипертонии можно, медики советуют изменить пищевые привычки - сократить потребление соли, кофе и спиртного.

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