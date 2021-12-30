Китайские власти запретили футболистам национальной сборной наносить новые татуировки. Об этом сообщается на сайте Государственного управления спорта КНР

Спортсменам национальной сборной и молодежной сборной до 23 лет строго запрещено делать новые татуировки. Тем, у кого уже есть татуировки, рекомендуется самостоятельно удалить их. В особых случаях, одобренных командой, игроки должны скрывать татуировки во время тренировок и матчей.

В молодежную сборную до 20 лет и младше категорически запрещено набирать атлетов с татуировками.

Эти меры направлены на то, чтобы "в полной мере демонстрировать позитивный дух китайских футболистов и служить хорошим примером для общества".

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В январе 2018 года китайские власти запретили показывать по телевизору "звезд" с татуировками. Китайские футболисты уже появлялись на телевидении с перемотанными частями тела, где были нанесены татуировки.

Таким образом власти Поднебесной проводят политику, направленную на "сохранение нравственных ценностей, присущих китайскому обществ". Актерам, блогерам, певцам и другим селебритис велено "быть скромнее" и следовать "моральным принципам", иначе их запретят показывать и по телевидению, и в интернете.

В 2021 году правительство запретило показывать на ТВ "женственных мужчин", ввело жесткие ограничения на онлайн-игры для несовершеннолетних и начала ревизию репертуара караоке-баров. Из каталога убирают песни, пропагандирующие непристойности, азартные игры, насилие и наркотики.