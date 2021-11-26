В швейцарском Цюрихе (Швейцария) прошла жеребьевка участников стыковых матчей за попадание на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Полуфиналы стыкового турнира назначены на 24 марта 2022 года, финалы - на 29 марта. Чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Сборная Украины сыграет со сборной Шотландии, а в случае успеха - с победителем пары Уэльс - Австрия. Полуфинальный стыковой матч "сине-желтые" проведут в гостях, а хозяина финального матча, если Украина осилит первого соперника, определит жеребьевка.

12 сборных поделены на три группы:

Путь А

Шотландия - Украина;

Уэльс - Австрия.

Путь В

Россия - Польша;

Швеция - Чехия.

Путь С

Италия - Северная Македония;

Португалия - Турция.

Напомним, что Украина "вырвала" у боснийцев путевку в плей-офф отбора ЧМ-2022.