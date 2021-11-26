Сборная Украины по футболу узнала соперника в стыковом матчу к ЧМ-2022 [ Редактировать ]
Источник: УАФ
В швейцарском Цюрихе (Швейцария) прошла жеребьевка участников стыковых матчей за попадание на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Полуфиналы стыкового турнира назначены на 24 марта 2022 года, финалы - на 29 марта. Чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Сборная Украины сыграет со сборной Шотландии, а в случае успеха - с победителем пары Уэльс - Австрия. Полуфинальный стыковой матч "сине-желтые" проведут в гостях, а хозяина финального матча, если Украина осилит первого соперника, определит жеребьевка.
12 сборных поделены на три группы:
Путь А
- Шотландия - Украина;
- Уэльс - Австрия.
Путь В
- Россия - Польша;
- Швеция - Чехия.
Путь С
- Италия - Северная Македония;
- Португалия - Турция.
Напомним, что Украина "вырвала" у боснийцев путевку в плей-офф отбора ЧМ-2022.
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