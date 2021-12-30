Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал крайние сроки отправки людей на Марс. Об этом он сказал в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.

По его словам, в лучшем случае это может произойти в этом десятилетии, в худшем - через 10 лет.

Отвечая на вопрос о том, когда компания SpaceX планирует доставить людей на Марс, Маск сказал:

В лучшем случае примерно через пять лет, в худшем - через 10 лет.

Среди определяющих сроки факторов Маск назвал проектирование космического корабля. По его словам Starship - самая сложная и продвинутая ракета из когда-либо созданных.

Кроме того, он отметил необходимость минимизации затрат. Маск уточнил, что сегодня никто не может полететь на Марс за один триллион долларов.

Ранее сообщалось, что американской космической компании SpaceX может грозить банкротство, если инженерам не удастся ускорить производство двигателей Raptor для сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и многоразового космического корабля Starship. Об этом якобы предупреждал основатель SpaceX Илон Маск в письме руководителям компании.

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