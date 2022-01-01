Курс валют на 3 января [ Редактировать ]
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 3 января 2022 года. Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 3.01.2022:
100 долларов США - 2727 грн. (27,27 за доллар, +0 коп.)
100 евро - 3092 грн. (30,92 за евро, +0 коп.)
100 российских рублей - 36,4 грн. (3,64 за 10 рублей, +0 коп.)
100 польских злотых - 672 грн. (6,72 за злотый, +0 коп.)
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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