В США сделали невероятное заявление о штамме коронавируса "Омикрон" [ Редактировать ]
Международна команда ученых из США и Японии опубликовала отчет об исследовании штамма коронавирусной инфекции "Омикрон". Об этом сообщает издание The New York Times.
В ходе экспериментов выяснилось, что штамм "Омикрон" намного меньше поражал легкие животных. Смертность подопытных животных была ниже. При этом в верхних дыхательных путях у животных болезнь распространялась также, как и при остальных штаммах.
Отмечается, что причиной такого состония служит белок TMPRSS2, который содержится в клетках легких. Он слабо взаимодействует с вирусом штамма "Омикрон".
Читайте также, ВОЗ обеспокоен тем фактом, что штамм коронавируса "Омикрон" является более заразным. По его словам, новый вариант может привести к цунами случаев, это может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру.
Кроме того, кожная сыпь может быть симптомом "омикрон"-штамма коронавируса. Медики рассматривают ее как "четвертый ключевой признак" заражения "Омикроном", высыпания у всех пациентов отличаются.
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