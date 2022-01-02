Дэниэл Крэйг получил рыцарский орден [ Редактировать ]
Актер Дэниел Крейг, прославившийся благодаря фильмам об агенте "007 Джеймсе Бонде", получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия. Об этом свидетельствует документ на сайте правительства Великобритании. Такой же награды по сюжету бондианы был удостоен и его киногерой.
Крейг получил награду за заслуги в кино и театре. Он стал кавалером ордена – это наименьшая степень старшинства данной награды. По сюжету книги Яна Флеминга Джеймс Бонд стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году.
Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами был награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший пост прем
Прмьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.
Также в прошлом году Крейгу за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.Дэниел Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга – "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать".
Напомним, ранее сообщалось, что Джим Керри ушел из кино и стал художником.
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