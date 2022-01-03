Под Киевом горит пятиэтажка [ Редактировать ]
В г. Вышгород (Киевская область) вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасены два человека.
"В 7:12 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании на крыше 5-ти этажного жилого дома в г. Вышгород на вул. Спасской", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, по прибытию было установлено, что горит мансардный этаж 5-ти этажного жилого дома на площади 800 кв. м.
"Спасателями спасены 2 человека, остальные жители покинули здание самостоятельно.В 10:10 пожар локализован", - рассказывают в ГСЧС.
Сейчас на тушении пожара задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава. Ликвидация продолжается.
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Кроме того, в городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома, пожар сопровождался сильным задымлением лестничной клетки, что затруднило передвижение жильцов.
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