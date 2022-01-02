В США, в штате Колорадо, благодаря сильным снегопадам прекратились масштабные лесные пожары. Об этом сообщил накануне Голос Америки со ссылкой на Национальную службу погоды США.

Снегопад помог затушить масштабные лесные пожары, бушевавшие в штате Колорадо перед Новым годом. В ночь на субботу в регионе, где бушевал пожар, выпало 15 сантиметров снега.

После резкой смены погоды местные жители начали возвращаться в свои дома, чтобы оценить ущерб, нанесенный огненной стихией.

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Кроме того, в городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома, пожар сопровождался сильным задымлением лестничной клетки, что затруднило передвижение жильцов.

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