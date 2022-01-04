Жертв и пострадавших в результате ЧП нет/ фото: Pixabay

У берегов японских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1 балл по шкале Рихтера. Об этом сообщает новостное агентство NHK.

Центр землетрясения находился примерно в тысяче километров к югу от Токио на глубине 77 километров. Сейсмическая активность была зафиксирована в районе японской островной гряды Огасавара в Тихом океане.

Отмечается, что японская сейсмическая шкала, состоящая из показателей от 0 до 7, определяет уровень произошедшего землетрясения как 5+. Известно, что опасности возникновения цунами не было. Информации о пострадавших и не поступало.

Читайте также, на острове Тайвань зафиксировали сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,0 балла. толчки ощутили и в других регионах, в частности, в столице Тайпеи, кроме того, землетрясение ощущалось в таких странах: Япония, Филиппины и Китай.

Кроме того, на юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров, на месте работают местные пожарные команды и поисково-спасательный отряд из 60 человек.

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