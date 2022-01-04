В Украине переделали схемы смешивания вакцин от коронавируса [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в схему смешивания вакцин от коронавируса. В частности, для первичной и бустерной вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Таким образом, во время иммунизации препараты будут вводится таким образом:
- Первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- Первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
- Первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.
Отмечается, что интервал между вводами препаратов для всех схем составит 28 дней. При этом такие же схемы можно применять также для дозы прививки от COVID-19.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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