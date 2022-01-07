Под Днепром возле вокзала изнасиловали и зверски убили женщину (фото, видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: Свои
В Апостолово Днепропетровской области задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины. Об этом сообщает криворожское издание "Свои".
Труп женщины в луже крови обнаружили в Апостолово возле вокзала в ночь на 7 января. На теле насчитали 12 ножевых ранений - в районе груди, шеи и лица.
По предварительным данным, жертву изнасиловали. На заретушированных фото, которые публикует издание, видно, что погибшая обнажена ниже пояса.
Полицейским удалось установить личность убитой - это 29-летняя жительница Апостолово. В ночь на Рождество женщина находилась в компании, которая распивала алкоголь. Как возник конфликт и почему он завершился убийством, выясняют следователи.
По подозрению в совершении преступления по горячим следам задержали 29-летнего подозреваемого. Мужчина вначале отрицал свою вину, а потом дал признательные показания, с ним работают следователи.
Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева мужчина насмерть забил родную мать разводным ключом. Ему грозит до 15 лет в тюрьме.
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