В Житомирской области трагически погиб 32-летний старший лейтенант полиции Евгений Андрийковец. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В воскресенье, 9 января, офицер получил смертельные травмы во время охоты - на него напал дикий кабан.

Евгений Андрийковец проходил службу в спецподразделении и был командиром одного из отделений. Он был ответственным, успешным и настойчивым в достижении целей, настоящим примером для коллег, которые его уважали и ценили. Он всегда был там, где самые сложные задачи и рискованные ситуации.

Коллеги погибшего выражают соболезнования родным и близким Евгения Андрийковца.

Трагедии на охоте случаются очень часто. Напомним, 1 ноября в Винницкой области охотник вместо утки подстрелил подростка, который выгуливал собаку возле водоема. В середине месяца от рук охотника погиб мужчина во Львовской области. Позже похожие случаи произошли под Черниговом и Николаевом.