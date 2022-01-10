Под Житомиром дикий кабан растерзал полицейского (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Житомирской области трагически погиб 32-летний старший лейтенант полиции Евгений Андрийковец. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В воскресенье, 9 января, офицер получил смертельные травмы во время охоты - на него напал дикий кабан.
Евгений Андрийковец проходил службу в спецподразделении и был командиром одного из отделений. Он был ответственным, успешным и настойчивым в достижении целей, настоящим примером для коллег, которые его уважали и ценили. Он всегда был там, где самые сложные задачи и рискованные ситуации.
Коллеги погибшего выражают соболезнования родным и близким Евгения Андрийковца.
Трагедии на охоте случаются очень часто. Напомним, 1 ноября в Винницкой области охотник вместо утки подстрелил подростка, который выгуливал собаку возле водоема. В середине месяца от рук охотника погиб мужчина во Львовской области. Позже похожие случаи произошли под Черниговом и Николаевом.
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