В Житомирской области зафиксировали два новых случая инфицирования штаммом "Омикрон". Болезнь обнаружили у женщин, которые вернулись из Италии. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.

30 декабря коронавирус нового штамма обнаружили у женщин в возрасте 41 и 62 лет. Обе больные не были привиты от COVID-19.

С целью подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования.

В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование этих случаев COVID.

Всего в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 5 930 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

Читайте также, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус завил о том, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения. Организация призывает не допустить несправедливого перераспределения вакцин в мире.

Кроме того, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.