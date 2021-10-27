1 мільярд 429 мільйонів гривень. За стільки сьогодні "з молотка" пішов Київський "Більшовик" . Колись машинобудівний завод, а нині - напівзруйноване підприємство продали приватному інвестору завдяки великій приватизації.

Що тепер буде на місці руїн? Чи дісно держава виграла від продажу? І хто став новим власником об'єкту? За перебігом аукціону стажив Ігор Левевнок.

Завод "Більшовик", колись був відомий на увесь світ. Заснований наприкінці 19 століття, тут виготовляли устаткування для цукроварень. А з часом профіль підприємства розширився. В його цехах виготовляли арматуру та металоконструкції, переобляли гуму та пластик, будували парові котли і навіть оснащували військову техніку. Завод перетворився на машинобудівний комплекс повного циклу.

Микола, працівник заводу, токар:

Заказывали и на шахты, и смесители делали на химическое машиностроение, нефтяное, в последнее время на шахте угольные делали...

Шлях розвитку підприємства: від виробничого гігінта до гігінтського боржника. Нині "Більшовик" демонструють як приклад занепаду. Борги понад півмільярда гривень. Напівзруйноване підприємство, більшість цехів якого давно простоюють. Кількість персоналу з шести тисяч скоротилася до двох з половиною сотень. Устаткування старе і зношене. Споруди в аварійному стані.

Михайло Шедов, технічний директор ПКМЗ:

Сьогодні стан заводу такий, що якщо негайно не вжити заходів в його технічне переобладнання і реконструкцію, то він поступово взагалі зникне.

Завод і нині спеціалізується на металообробці, переробці гуми і пластмас. Та мізерні обсяги виробництва спонукали Фонд держмайна продати колишній "Більшовик" першим після розблокування великої приватизації. Його головний актив - земля! 35 гектарів у центрі столиці.

Стартова ціна - 1 мільярд 389 мільйонів 17 тисяч. Прошу учасники ваші пропозиції...

У торгах беруть участь три компанії. Крок аукціону - 20 мільйонів гривень. Та вже за два кроки ліцитатор стукає молотком і визначає переможця торгів.

Продано учаснику під номером один за 1 мільярд 429 мільйонів 17 тисяч гривень. Продано!

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України:

Сьогодні на цей актив з боргами 500 мільйонів гривень за податки, за ЄСВ із занедбаними основними засобами без землі, він коштує стільки, скільки коштує. Я вважаю, що це успіх.

Більше цієї суми жоден з учасників не запропонував. Переможець - компанія "Дженерал Комерс". Її профіль - оптова торгівля. Цю компанію повязують із холдингом Василя Хмельницького, колишнього нардепа п'ятьох скликань, який проявив себе у девелоперському бізнесі. Новий власник має відшкодувати борги заводу перед державою, містом і працівниками, зберегти виробництво на одній із його філій у Жашкові та вкласти майже 60 мільйонів гривень у модернізацію обладнання.

У фонді держмайна також зазначають - переможець торгів сам вирішуватиме, що робити із територією заводу, відповідно до умов приватизації. Позаяк в інвестиційній пропозиції передбачається більшу частину площі віддати під будівництво житла та офісних центрів.