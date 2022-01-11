В США человеку успешно пересадили свиное сердце [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Американец Дэвид Беннетт пережил трансплантацию сердца генетически модифицированной свиньи в университете штата Мэриленд. Это первый подобный случай в медицине, сообщает The New York Times.
"57-летнему пациенту с неизлечимой болезнью сердца была успешна проведена трансплантация генетически модифицированного сердца свиньи, три дня спустя [мужчина] по-прежнему чувствует себя хорошо. Эта пересадка впервые продемонстрировала, что генетически модифицированное сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом", - говорится в заявлении ученых.
Экспериментальная операция была единственным шансом сохранить мужчине жизнь, поскольку из-за тяжести диагноза человеческое сердце ему не полагалось. Чем именно болен Беннетт, не уточняется.
Операция длилась семь часов. Перед трансплантацией свинья-донор подверглась генетической модификации: из ее генома удалили три гена, отвечающие за отторжение человеческих генов, а также в нее были добавлены гены, которые необходимы для принятия иммунной системы человека.
Хирурги полагают, что этот опыт позволит приблизиться к решению проблемы нехватки донорских органов. По данным правительства США, около 110 тыс. американцев находятся в очереди на пересадку органов.
Процесс пересадки органов животных человеку (ксенотрансплантация - ред.), широко изучается учеными по всему миру. Ксенотрансплантация может спасти тысячи жизней, однако эта процедура сопряжена со множеством рисков, в том числе отторжения пересаженной ткани.
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За словами хірургів, через три дні після трансплантації воно працює нормально, 57-річний пацієнт почувається добре. Для чоловіка це було останнім шансом на порятунок, він страждав на серцеву хворобу.
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