В Европе впервые провели трансплантацию легких пациенту с COVID-19 [ Редактировать ]
В Венском медицинском университете провели первую в Европе трансплантацию легких пациенту с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте университета.
Операция была сделана 45-летней жительнице Австрии с острой легочной недостаточностью, вызванной COVID-19. Весь последний месяц до операции дыхание женщины поддерживали с помощью циркуляционного насоса ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). После того, как стало ясно, что легкие спасти не удастся, врачи приняли решение об их пересадке.
В Венском медуниверситете провели более двух тысяч операций по трансплантации легких, однако впервые на стол к хирургам попал пациент с COVID-19.
Операция была проведена неделю назад, 18 мая. В настоящее время пациентка находится "в отличном состоянии", однако врачи не дают прогнозов, когда ее смогут выписать из больницы.
"С нашей точки зрения, сейчас у нее все хорошо, серьезных проблем у нас пока нет. Сейчас она медленно просыпается. Все органы работают, мы все довольны. Но это будет долгий путь, мы надеемся, наконец, вытащить ее из больницы", - заявил Вальтер Клепетко, руководитель Университетской клиники хирургии и заведующий отделением торакальной хирургии в больнице Венского медуниверситета.
Сообщается, что у женщины не было сопутствующих заболеваний, и до заражения COVID-19 она не имела проблем со здоровьем. По мнению врачей, это способствовало успешному исходу операции.
Ранее "Подробности" сообщали, что Черногория стала первой европейской страной, где был побежден коронавирус. Последние 20 дней в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания.
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