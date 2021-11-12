Трансплантація в Україні: як живуть люди, в чиїх грудях нове серце [ Редактировать ]
Історія зі щасливим.... кінцем? Після 15-річної перерви, вже другий рік українська трансплантація серця набирає обертів. Минулоріч пересадили 8 сердець, за першу половину цього року - 11. Більшість цих історій відомі, герої - лікарі та вдячні пацієнти. Та як після виходу з лікарень живуть люди, в чиїх грудях б'ється нове серце? Розкаже Ксенія Барвіненко.
Їхні історії почались однаково.
Микола, пацієнт:
В мене началась задишка, я приїхав сюди на обстеження, поставили кардіостимулятор.
Володимир, пацієнт:
В березні приїхав на обстеження, сказали, що потрібна трансплантація.
І однаково - продовжились.
-Поставили на облік, а у жовтні зробили операцію.
Миколу і Володимира - пацієнтів інституту Амосова - відділяє стіна, їхні палати в спеціальному стерильному боксі.
-Їм необхідні особливі умови, мають бути більш стерильні умови, епідситуація, антисептичі всякі засоби.
Так відбувається їхня реабілітація, після трансплантацій, які провели майже місяць тому. У обох у грудях нові серця, у обох - схоже майбутнє.
Вони все життя будуть знаходитись на імуносупресивній терапії. Щоб не було відторгнення цього.
Олександра Дудник, лікар-кардіолог, транспланткоординатор Інституту Амосова:
Ці препарати приймаються погодинно, вони приймаються вчасно і в потрібному дозуванні, дозування може змінюватись протягом життя, тому потрібен контроль концентрації в крові, відповідно має бути підбір дозувань.
Таке життя в кожного пацієнта, після пересадки серця. Місяць вони перебувають у лікарні, за ними стежать медики. Потім - додому. І тут найскладніше, адже реабілітація має продовжуватися і після лікарняних палат, у спеціальних центрах.
Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:
Післяопераційна і особливо реабілітація, вона не відпрацьована до кінця. У всьому світі ці пацієнти знаходяться в стаціонарі 21-30 днів і після цього їх переводять в реабілітаційні центри, в нас на жаль немає.
В Інституті Амосова хочуть створити такий центр реабілітації. Зараз там будують новий корпус - туди переведуть певні відділення. Тож коли у старій будівлі буде вільніше, частину приміщень переобладнають.
Вони мають бути обмеженими, бажано, щоб у них не біло ніяких інфекцій, тому що в них подавлений імунітет особистий.
А доки спеццентрів немає, пацієнтам радять самостійно берегти здоров'я - перші пів року не послуговуватися громадським транспортом та уникати скупчень людей, особливо зараз - у розпал епідемії ковіду. Хоча всі вони, як і лікарі - провакциновані. Бо імунізація - обов'язкова умова, щоб записатися в чергу на пересадку. За рік -щеплення необхідно повторити.
Олександра Дудник, лікар-кардіолог, транспланткоординатор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:
Пацієнтам, які отримують імуносупресанти, протипоказано введення живих вакцин, вакцини від корона вірусу, вони м-РНК, вони векторні, їм буде безпечно вводити ці вакцини.
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