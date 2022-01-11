"Не чужие люди": кто из супругов имеет право на содержание после развода [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В ряде случаев расторжение брака не лишает человека права на содержание со стороны бывшего мужа или жены. Это обусловлено рядом действующих нормативных актов, разъясняет пресс-служба Министерства юстиции.
- Согласно ст. 76 Семейного кодекса Украины, после развода бывший муж/жена имеет право на содержание, если он/она стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года со дня расторжения брака и нуждается в материальной помощи. Условием является то, что бывший муж или жена может оказывать такую материальную помощь.
- Бывший супруг имеет право на содержание бывшей второй половиной, если он получил инвалидность после истечения одного года со дня развода, если его инвалидность стала результатом противоправного поведения по отношению к нему бывшего мужа/жены.
- Если на момент расторжения брака жене/мужу до достижения установленного законом пенсионного возраста осталось не более 5 лет, они также имеют право на содержание после достижения этого пенсионного возраста. Единственное условие - чтобы в браке они совместно прожили не менее 10 лет.
- Если в связи с воспитанием ребенка, ведением домашнего хозяйства, заботой о членах семьи, болезнью или другими важными обстоятельствами, один из супругов не мог получить образование и работать, он также имеет право на содержание в связи с расторжением брака. Кормить такую жену/мужа придется 3 года со дня расторжения брака даже в том случае, если он является работоспособным. Единственное условие - бывший супруг должен быть в состоянии оказывать такую материальную помощь.
- В ст. 78 Семейного кодекса сказано, что супруги имеют право заключить договор о предоставлении содержания одному из них, в котором определят условия, размер и сроки выплаты алиментов. Такой договор заключается в письменной форме и заверяется у нотариуса.
- В случае неисполнения одним из супругов своих обязанностей по договору о предоставлении содержания, алименты могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса.
- Право одного из супругов на содержание после расторжения брака прекращается в случае возобновления его трудоспособности, а также его повторного замужества/женитьбы (ст. 82 Семейного кодекса Украины).
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали инструкцию о том, какие документы нужно поменять после замужества.
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