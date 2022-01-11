Как не превратить развод в финансовую катастрофу Источник: ТАСС

В ряде случаев расторжение брака не лишает человека права на содержание со стороны бывшего мужа или жены. Это обусловлено рядом действующих нормативных актов, разъясняет пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно ст. 76 Семейного кодекса Украины, после развода бывший муж/жена имеет право на содержание, если он/она стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года со дня расторжения брака и нуждается в материальной помощи. Условием является то, что бывший муж или жена может оказывать такую ​​материальную помощь.

Бывший супруг имеет право на содержание бывшей второй половиной, если он получил инвалидность после истечения одного года со дня развода, если его инвалидность стала результатом противоправного поведения по отношению к нему бывшего мужа/жены.

Если на момент расторжения брака жене/мужу до достижения установленного законом пенсионного возраста осталось не более 5 лет, они также имеют право на содержание после достижения этого пенсионного возраста. Единственное условие - чтобы в браке они совместно прожили не менее 10 лет.

Если в связи с воспитанием ребенка, ведением домашнего хозяйства, заботой о членах семьи, болезнью или другими важными обстоятельствами, один из супругов не мог получить образование и работать, он также имеет право на содержание в связи с расторжением брака. Кормить такую жену/мужа придется 3 года со дня расторжения брака даже в том случае, если он является работоспособным. Единственное условие - бывший супруг должен быть в состоянии оказывать такую материальную помощь.

В ст. 78 Семейного кодекса сказано, что супруги имеют право заключить договор о предоставлении содержания одному из них, в котором определят условия, размер и сроки выплаты алиментов. Такой договор заключается в письменной форме и заверяется у нотариуса.

В случае неисполнения одним из супругов своих обязанностей по договору о предоставлении содержания, алименты могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса.

Право одного из супругов на содержание после расторжения брака прекращается в случае возобновления его трудоспособности, а также его повторного замужества/женитьбы (ст. 82 Семейного кодекса Украины).

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали инструкцию о том, какие документы нужно поменять после замужества.