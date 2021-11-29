Какие документы нужно поменять после замужества (инструкция) [ Редактировать ]
Рано или поздно в жизни большинства девушек наступает момент, когда она выходит замужем и перед ней возникает вопрос "менять фамилию или нет".
Те, кто решаются распрощаться со своей девичьей фамилией должны сменить документы после регистрации брака. Давайте разберемся, что, в какой срок и где нужно менять.
Так, при смене фамилии необходимо менять ряд документов.
Также при наличии других документов, необходимо изменить:
- данные в реестре избирателей
- медицинские карты и страховой полис
- регистрация и страхование автомобиля
- банковские договоры, карты и счета
- завещание и регистрационные документы предпринимателя
Замена паспорта
При смене фамилии менять паспорт гражданина Украины необходимо. Сделать это необходимо в срок 1 месяца с даты регистрации брака, иначе предусматривается штраф от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.
Чтобы заменить документ, нужно обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Замена учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
В течение месяца также необходимо подать данные на изменения в контролирующий орган по своему налоговому адресу. Те, кто не имеет постоянного места жительства в Украине должны обратиться в контролирующий орган по месту получения доходов или по местонахождению другого объекта налогообложения.
Замена паспорта для выезда за границу
Заграничный паспорт нужно поменять в течение месяца после смены фамилии. Чтобы заменить документ, нужно обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Подать документы на смену паспорта заграничного можно в один день с подачей документов на смену гражданского паспорта.
Замена водительского удостоверения
Для обмена водительских прав нужно обратиться в сервисный центр МВД. Также заказать удостоверение можно через e-кабинет водителя.
Чтобы заменить удостоверение, вам не придется сдавать заново экзамены.
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