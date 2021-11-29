Рано или поздно в жизни большинства девушек наступает момент, когда она выходит замужем и перед ней возникает вопрос "менять фамилию или нет".

Те, кто решаются распрощаться со своей девичьей фамилией должны сменить документы после регистрации брака. Давайте разберемся, что, в какой срок и где нужно менять.

Так, при смене фамилии необходимо менять ряд документов.

Также при наличии других документов, необходимо изменить:

данные в реестре избирателей

медицинские карты и страховой полис

регистрация и страхование автомобиля

банковские договоры, карты и счета

завещание и регистрационные документы предпринимателя

Замена паспорта

При смене фамилии менять паспорт гражданина Украины необходимо. Сделать это необходимо в срок 1 месяца с даты регистрации брака, иначе предусматривается штраф от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Чтобы заменить документ, нужно обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Замена учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)

В течение месяца также необходимо подать данные на изменения в контролирующий орган по своему налоговому адресу. Те, кто не имеет постоянного места жительства в Украине должны обратиться в контролирующий орган по месту получения доходов или по местонахождению другого объекта налогообложения.

Замена паспорта для выезда за границу

Заграничный паспорт нужно поменять в течение месяца после смены фамилии. Чтобы заменить документ, нужно обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Подать документы на смену паспорта заграничного можно в один день с подачей документов на смену гражданского паспорта.

Замена водительского удостоверения

Для обмена водительских прав нужно обратиться в сервисный центр МВД. Также заказать удостоверение можно через e-кабинет водителя.

Чтобы заменить удостоверение, вам не придется сдавать заново экзамены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.