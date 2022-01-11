В центрі Африки закінчилися шкільні канікули, які тривали понад півтора року [ Редактировать ]
Шкільні канікули, які тривали понад півтора року, закінчилися в Уганді в центрі Африки. Діти знову повертаються за парти.
Така перерва в навчальному процесі стала найдовшою у світі. Через пандемію школи тут закрили в березні 2020-го, саме тоді на африканському континенті зафіксували перший випадок коронавірусу. На карантин відправили понад 10 мільйонів учнів. Та як довго школи зможуть працювати - наразі невідомо.
В країні зростає кількість інфікованих ковідом. Президент Уганди попередив про можливий новий карантин, якщо відділення інтенсивної терапії заповнять принаймні на 50 відсотків.
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