Шкільні канікули, які тривали понад півтора року, закінчилися в Уганді в центрі Африки. Діти знову повертаються за парти.

Така перерва в навчальному процесі стала найдовшою у світі. Через пандемію школи тут закрили в березні 2020-го, саме тоді на африканському континенті зафіксували перший випадок коронавірусу. На карантин відправили понад 10 мільйонів учнів. Та як довго школи зможуть працювати - наразі невідомо.

В країні зростає кількість інфікованих ковідом. Президент Уганди попередив про можливий новий карантин, якщо відділення інтенсивної терапії заповнять принаймні на 50 відсотків.