Життя, як у сейсмічній зоні. У селі на Миколаївщині ціла вулиця ризикує сповзти в море. Курортна Рибаківка розкинулася на узбережжі, і місцеві жителі мали би радіти такій нерухомості. Та натомість бояться залишитися взагалі без даху над головою.

Пан Анатолій показує подвір'я свого будинку. Територія хоч і велика, та жити повноцінно, каже, тут неможливо.

-Не садимо нічого. Страшно трактор загнати, якщо вспахать, то може піти разом з кручами.

Будинок - над морськими схилами. Уже протягом багатьох років ділянка поступово сповзає. Першим зсунувся паркан, далі стихія забрала город. На черзі - сараї. Перелякані й сусіди по вулиці.

Анатолій Фалілєєв, житель с. Рибаківка:

Год 5 і підуть постройки, бо море наступає. Скіки я тут живу, жодного разу не бачив, як воно валиться. Валиться, коли немає людей.

Територія села Рибаківка поступово зникає. Ось уже як пів століття. Море забрало декілька будинків та дорогу. Наступні руйнування - лише питання часу, - з острахом зауважують місцеві. Проблема постала особливо гостро, коли підприємці взялися забудовувати берег.

Алла Бачкало, жителька с. Рибаківка:

Вон пірс, і там база відпочинку. Оті пірси були далеко в морі. Море було близько до берега. Він зробив пірси в море. Море почало забирати біля нас і туди намивати. Його пірси замило. А в нас після його конструкцій за рік ушло 30 метрів берега.

Тепер у селян немає і пляжу. Під кручами не те, що відпочивати, - ходити небезпечно.

Анатолій Фалілеєв, житель с. Рибаківка:

Лучше туда не идти, потому что нависло. Трещины. Может обвалиться. Периодически у нас серьезные шторма. Подмывает берег внизу, верх нависает. И оно в процессе рушится.

Край мальовничих схилів добре видно зверху. Потенційно небезпечних місць багато.

-Там впало неділю назад, і знов відвалилося.

Падало і падати буде. Бо цей процес природний і постійний, - констатують науковці. І від цього періодично потерпають інші села на чорноморському узбережжі.

Інна Тимченко, член ради Національного екологічного центру України:

Південь України характеризується певними ґрунтами. Особливостями є те, що поверхневий шар ґрунтів складається з пухких порід, які легко піддаються руйнуванню. Будь-які процеси, зокрема перевищення вологості, обмивання водою, призводить до руйнування.

Та вихід є - берегоукріплення, - кажуть керівники місцевої громади.

Іван Кепін, заступник сільського голови Коблівської сільради:

Міжнародний опит. В морі ставляться на метрів 150 буни залізобетонні. До 2 метрів над рівнем моря. Паралельно берега. 150 метрів від берега та 150 довжиною.

Утім самотужки проєкт берегоукріплення громада не потягне. Бо ж ідеться про сотні мільйонів гривень лише для однієї Рибаківки. Тож люди чекають допомоги або інвесторів, або держави.