В среду, 12 января, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Она начнется после завершения программы Stand-By. Об этом он сказал в ходе заседании правительства.

Как отметил Шмыгаль, сотрудничество с международными финансовыми организациями, которые выдают льготные кредиты, важно для развития.

Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста.

Речь идет и о "продолжении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о начале новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по окончании действия программы Stand-By, которая актуальна на сегодня".

Читайте также, Украина получила транш кредита от Международного валютного фонда на 700 млн долларов. Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы, они получены по программе stand-by.

Кроме того, Украина для введения обязательной накопительной пенсии должна обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы. Кроме того, второй уровень вряд ли приведет к росту пенсий, в МВФ считают, что Украина должна выполнить необходимые условия для введения накопительной пенсии.

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