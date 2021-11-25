В Международном валютном фоне дали оценку потерям Украины от "Северного потока-2". Так, страна будет терять около 1,2 млрд долларов в год из-за запуска газопровода.

За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов Газпрому. Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы.

Из-за запуска газопровода Украине потеряет около половины этой суммы.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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