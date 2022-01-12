Торговая надбавка не может превышать 10% Источник: ТАСС

Кабинет министров Украины вводит государственное регулирование цен на социально значимые продукты, в частности, на хлеб, макароны, гречку, муку, сахар, масло и молоко. Об этом сообщает в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В правительстве отмечают, что за последний год в стране значительно подорожали продукты, в частности:

гречневая крупа - 23,8% (+8,9 грн);

сахар - 34,9% (+7,3 грн);

пшеничная мука - 15,4% (+1,96 грн);

макаронные изделия - 18,4% (+3,72 грн);

молоко - 9,2% (+2,36 грн);

подсолнечное масло - 48% (+20,25 грн);

яйца - 11,5% (+3,15 грн);

птица - 26,9% (+15,06 грн);

сливочное масло - 12,3% (+5,46 грн).

Теперь на эти продукты будет осуществляться государственное регулирование цен. Во время действия карантина предельный уровень торговой надбавки не должен превышать 10%.

Напомним, что государственное регулирование цен на продукты действовало в Украине с 1996 по 2017 годы, но по ряду причин было отменено.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Украине из-за роста цен хотят ввести продуктовые карточки для малообеспеченных.